При пожаре под Нижним Новгородом погиб несовершеннолетний

Днем 27 сентября в деревне Марково Ковернинского района Нижегородской области загорелся частный жилой дом, передает портал newsnn.ru. К моменту прибытия пожарных проходило открытое горение на всей площади дома – 40 квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело 17-летнего подростка. По факту произошедшего проводится проверка. Сообщается, что причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Фигуристка заняла первое место на турнире в Оберстдорфе
Певица потрясла супруга, и он не смог сдержать эмоций
Поклонники юмориста оказались крайне наблюдательными
Мать жестко высказалась о беременности блондинки