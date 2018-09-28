В Сети появилось видео жестокого избиения подростка

Следователи изучают видео жестокого избиения подростка в Смоленске, передает Пятый канал. На записи видно, как трое молодых людей пинают лежащую на земле жертву. Один из злоумышленников прыгает ему на голову, бьет по ней ногами. Видео снял один из нападавших. Полиция устанавливает личности всех участников избиения, чтобы объявить их в розыск.
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