Камеры сняли напавшего с лопатой на восьмилетнего ребенка мужчину

Днем 27 сентября на Большой Окружной улице в садовом товариществе "Чайка" на территории Калининграда был обнаружен восьмилетний мальчик с рублеными ранами головы, передает FlashNord. Ребенка тут же доставили в больницу. После оказания помощи он смог рассказать, что произошло. По словам пострадавшего, он шел на автобусную остановку, когда незнакомый мужчина нанес ему несколько ударов лопатой по голове.
Камеры наружного наблюдения, установленные в садовом товариществе, запечатлели предполагаемого преступника. На записи видно, как по улице бежит мужчина с закрытым платком лицом. В руке у него – штыковая лопата. Личность злоумышленника устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".
В семье Ольги и Алены случилась трагедия
Звезда отправилась в спортзал
Милана вновь вышла на тропу войны
Ветеран труда стал гостем программы Первого канала