В Казани мужчина избил ребенка-инвалида

Днем 26 сентября недалеко от станции метро "Яшьлек" в Московском районе Казани полицейские задержали 43-летнего мужчину, избившего ребенка-инвалида, передает портал inkazan.ru. Сообщается, что мальчик вышел из метро, чтобы позвонить матери. Женщина попросила его передать трубку взрослым, чтобы они объяснили ей, где он находится. Ребенок попросил о помощи прохожего. Тот в ответ стал избивать его ногами и руками по телу и голове. Сотрудники одного из близлежащих магазинов завели несчастного к себе, а напавшего задержали. Мужчина объяснил, что причиной избиения стал конфликт с ребенком.