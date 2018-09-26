Житель Ростовской области тайно снимал порно с подругой

В суд Ростовской области передали дело 41-летнего жителя Матвеево-Курганского района, сообщает портал rostovgazeta.ru. Следствие установило, что мужчина втайне от своей подруги снимал порно с ее участием. Запись он вел на видеорегистратор и мобильный телефон. Все ролики после этого режиссер-самоучка публиковал в социальных сетях. Итогом этого и стало уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет колонии.