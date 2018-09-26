Под Москвой домашний медведь пытался сбежать от хозяйки

Жители города Королева Московской области забили тревогу из-за сбежавшего из зоостудии "Дом волка" медведя, передает сайт "Подмосковье сегодня". Впрочем, оказалось, что беспокоились горожане зря. Забор стал для косолапого непреодолимой преградой. Но и спуститься обратно он боялся, поэтому висел, зацепившись за верхушку ограды, и громко ревел. "Да и вообще, он не мог сбежать, поскольку сидит на цепи", – заметила хозяйка "Дома волка" Вия Лисицына.