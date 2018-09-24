"ЕР" добилась сохранения пенсионных льгот в регионах

В законодательные собрания всех 85 субъектов России внесены законопроекты, предусматривающие сохранение региональных льгот для граждан предпенсионного возраста. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

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