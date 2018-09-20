Дума поддержала инициативу "ЕР" о дополнительных доходах ПФР
По его словам, партийцы должны настаивать на том, чтобы средства, изъятые у взяточников и коррупционеров, а также полученные в результате реализации их имущества, шли напрямую в Пенсионный фонд России (ПФР). Принятый нижней палатой нормативно-правовой акт расширяет возможности пополнения бюджета Пенсионного фонда.
По словам первого замруководителя фракции "ЕР" по законопроектной деятельности Андрея Исаева, изъятые у коррупционеров средства, а также деньги, вырученные от реализации их имущества, полученного преступным путем, будут направляться в ПФР – на выплату страховых пенсий. Предполагается, что в период с 2019-го по 2024 год объем таких средств может составить порядка 1,8 миллиарда рублей.
Теперь депутатам предстоит рассмотреть законопроект в основном, втором чтении, а также в третьем – заключительном. В случае принятия он вступит в силу 1 января следующего года.
Напомним, что "Единая Россия" предложила депутатам и сенаторам отказаться от дополнительных пенсионных преференций. Эта инициатива также нашла поддержку в нижней палата парламента.
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