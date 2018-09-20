Дума поддержала инициативу "ЕР" о дополнительных доходах ПФР

Предложенный "Единой Россией" законопроект о конфискации средств коррупционеров и взяточников в бюджет Пенсионного фонда в четверг, 20 сентября, был принят Госдумой в первом чтении. С этой инициативой в конце августа выступил секретарь генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.



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