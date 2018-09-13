В Нижегородской области нерадивую мать отправили под суд

Под Нижним Новгородом суд приговорил мать троих детей к семи месяцам исправительных работ. Она отправилась под суд за неисполнение обязанностей.

Женщина не ухаживала за своими детьми шести, семи и 12 лет: часто оставляла их одних, выпивала, не заботилась об их воспитании. Суд решил, что подобные условия могут угрожать жизни и здоровью детей, передает newsnn.ru.