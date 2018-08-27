В центре Омска уничтожили старинный дом

От некогда располагавшегося на Саженной улице в центре Омска старинного дома остался лишь пустырь со строительным мусором на нем, передает портал gorod55.ru. Строение было признано аварийным еще в 2007 году. В 2015 году мэрия города выделила хозяевам дома семье Суворовых 2,56 миллиона рублей в качестве компенсации за потерю жилья в центре Омска. 20 апреля 2018 года они подписали акт о выселении, а спустя пять дней начался демонтаж. Под конец августа он завершился.