Врачи 40 минут пытались спасти выпавшего из окна мужчину

Из окна девятиэтажного жилого дома на Лесопарковой улице в Тюмени выпал мужчина, передает портал nashgorod.ru. Скорая помощь прибыла на место спустя 12 минут после сообщения о лежащем без сознания пострадавшем. Вскоре к этой бригаде присоединилась еще одна. Врачи на протяжении 40 минут проводили реанимацию пациента, однако он скончался не приходя в сознание. На место ЧП прибыла полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.