Развод 87-летнего Краско Степаненко судится с Петросяном Главные события Москвы Дом-2 Эксклюзив

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Регионы

В Башкирии врачи оставили ребенка-инвалида без лекарств

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Жительница Бакалинского района Башкирии обратилась в прокуратуру – ее девятилетний страдающий эпилепсией сын лишился лекарств, передает портал ToDay News Ufa. Поскольку мальчик является инвалидом, он должен получать препараты бесплатно, но в аптеке их не оказалось.

Медики предложили альтернативное средство, на которое у маленького пациента была аллергия. После вмешательства прокуратуры Минздрав обязали обеспечивать ребенка необходимыми препаратами бесплатно и в полном объеме.

23 августа 2018, 10:03

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