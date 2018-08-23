В Башкирии врачи оставили ребенка-инвалида без лекарств

Жительница Бакалинского района Башкирии обратилась в прокуратуру – ее девятилетний страдающий эпилепсией сын лишился лекарств, передает портал ToDay News Ufa. Поскольку мальчик является инвалидом, он должен получать препараты бесплатно, но в аптеке их не оказалось.
Медики предложили альтернативное средство, на которое у маленького пациента была аллергия. После вмешательства прокуратуры Минздрав обязали обеспечивать ребенка необходимыми препаратами бесплатно и в полном объеме.
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