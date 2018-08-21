Жителя Тагила отправили в тюрьму на 11,5 года за сувенир из Перу

Домодедовский суд Московской области признал жителя Тагила виновным по статьям "Контрабанда наркотических средств" и "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств" и приговорили к лишению свободы на срок 11,5 года, передает портал tagilcity.ru. Во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Домодедово у него в чемодане обнаружили литровую бутылку с перуанским национальным напитком Айяуаска. В самом Перу это снадобье не просто свободно продается, но и активно рекомендуется туристам и местным жителям в качестве целебного средства. Турист из России принимал напиток для лечения спины и ему рекомендовали пропить настой и после возвращения на родину, для чего он и захватил бутылку с собой.

Чемодан с Айяуаской не вызвал вопросов на перуанской границе, его спокойно пропустили и в аэропорту Испании, где турист пересаживался до рейса в Россию, однако в Домодедово решили направить бутылку на экспертизу. В составе целебного напитка обнаружили диметилкриптамин, вещество, признанное наркотическим.

Суд не стал учитывать, что у мужчины не было умысла провозить через российскую границу наркотики и, более того, он вовсе не знал о содержащихся в напитке запрещенных веществах. Кроме того, ему вменяли покушение на сбыт из-за большого объема вещества. При этом самого диметилкриптамина в напитке было крайне мало, однако при подсчете за наркотическое вещество признали весь объем снадобья, а не только сухой остаток самого наркотика.

Примечательно, что судья, который приговорил жителя Тагила к 11,5 года лишения свободы, ранее рассматривал похожее решение. Тогда на российской границе с шестью литрами этого напитка попался гражданин Бразилии. Он получил три года.