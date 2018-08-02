В Тюмени утонула пьяная беременная женщина

В Студенческом пруду в Тюмени утонула 35-летняя беременная женщина, мать троих детей. В момент трагедии она была пьяна, передает nashgorod.ru.

Как рассказали очевидцы, на берегу пруда отдыхала компания из пяти человек, они распивали алкоголь. В какой-то момент одна из женщин вошла в воду. Когда приятели заметили, что беременная тонет, было уже поздно. Спасти женщину не удалось.