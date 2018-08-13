Умер известный дирижер Лео Корхин

В Санкт-Петербурге скончался заслуженный деятель искусств России дирижер Лео Корхин. В городском комитете по культуре уточнили, что он умер 11 августа в возрасте 89 лет.

В городском комитете отметили, что Лео Вениаминович Корхин заслужил уважение профессионалов, пройдя долгий путь. Более того, он пользовался большим авторитетом в культурном сообществе. Неравнодушные коллеги по цеху выражают соболезнования родным и близким музыканта, передает Russia Today. Напомним, что Лео Корхин родился в Киеве в 1929 году. Деятель искусств приложил руку к созданию множества легендарных композиций. Так, при его участии была записана музыка к фильмам "Белое солнце пустыни", "Женя, Женечка и "катюша".