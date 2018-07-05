Под Вологдой ребенок покалечился на территории школы

В городе Бабаево Вологодской области девятилетний ребенок получил черепно-мозговую травму во время игры в недостроенном здании на территории одной из местных школ, передает Flashnord. Сообщается, что мальчик вместе с друзьями сперва находились на улице, а затем переместились в недострой. Там он упал в межэтажный пролет со второго этажа. По факту произошедшего проводится проверка.