Под Москвой подростки устроили крупный пожар в мусорке

Камеры зафиксировали, как двое подростков устроили пожар в мусорном контейнере на Краснофлотской улице в городе Красноармейске Московской области, передает сайт "Подмосковье сегодня". На записи видно, как молодые люди подошли к мусорке и облили ее содержимое зажигательной смесью, после чего подожгли. В уже начавший разгораться костер они стали подкидывать другой мусор.