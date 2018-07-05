В Ростове в аварии с маршруткой пострадали 8 человек

В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова произошло ДТП с участием маршрутки. Водитель не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи, передает newsnn.ru.
Травмы получили восемь человек, они госпитализированы. Как сообщил сайту Rostovgazeta.ru представитель транспортной компании, которой принадлежит маршрутка, водителю создали помехи при движении.
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