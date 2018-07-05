В Сургуте стая уток устроила серьезное ДТП

В Сургуте две иномарки оказались в кювете из-за перебегавших дорогу уток. По словам очевидцев, один из автомобилей резко затормозил и вывернул вправо, зацепив следовавшую по противоположной полосе машину. В результате обе вылетели с трассы, передает nashgorod.ru.
Оказалось, что водитель пытался объехать внезапно выбежавших на дорогу уток. В аварии пострадали только автомобили.
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