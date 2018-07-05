В Башкирии медсестра перепутала лекарства и обожгла кишечник ребенку

В Башкирии 53-летняя медсестра приговорена к двум годам ограничения свободы за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. Из-за действий женщины пострадал трехлетний ребенок, передает mkset.ru.
По данным суда, в июне 2017 года в больницу поступил трехлетний мальчик с проблемами желудочно-кишечного тракта. Врач отдал медсестре указание поставить ребенку клизму. Однако работница больницы перепутала флаконы с лекарственными препаратами и ввела малышу нашатырный спирт.
Мальчик получил химический ожог кишечника. Потребовалась сложная операция.
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