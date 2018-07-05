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Регионы

Россиянка выгуливала по улицам города медведя

Кадр из мультфильма "Маша и медведь. Запутанные истории"
Жители Хабаровска стали свидетелями любопытного зрелища. Горожане увидели, как женщина выгуливает медвежонка на поводке. 
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На опубликованных в Сети кадрах видно, как животное ходит вокруг женщины, что-то ищет на земле и бегает по траве. Издалека медвежонок напоминал собаку средних размеров. Сначала очевидцы предположили, что зверя вывели на прогулку из ветеринарного центра. Однако позже выяснилось, что медвежонок является цирковым, передает Ura.ru.

Незадолго до этого малышу удаляли молочные зубы, которые он сломал. Зверь быстро отошел от наркоза, и его отвели на прогулку. Несмотря на то что медведь был в наморднике, хабаровчане здорово перепугались.

Пользователи Сети появление зверя на улицах города не одобрили. "Ничего забавного тут нет. Медведь – непредсказуемое животное. Он хищник. Он растет. И он среди нас", – написал один из обитателей Всемирной паутины.

Автор: Михаил Вштанов5 июля 2018, 12:12

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