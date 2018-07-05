Под Омском на древнем могильнике построили базу отдыха

В Тарском районе Омской область на месте археологического памятника "Айткулово-2" построили базу отдыха. Раньше там располагались древние могильник и поселение финно-угров, передает gorod55.ru.
Памятник относится к XIII-XVI векам. Примечательно, что следы могильника видны до сих пор. Один из гостевых домиков на базе отдыха построили прямо на древнем жилище. Министерство культуры Омской области бьет тревогу.
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