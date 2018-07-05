32-летний волгоградец прыгнул с моста в реку и умер

В Волгоградской области на реке Иловля произошла трагедия. Компания из четырех человек отдыхала на берегу, но в какой-то момент простое купание одному из мужчин наскучило – его потянуло на экстрим, пишет novostivolgograda.ru.

Увидев 15-метровый железнодорожный мост, мужчина решил спрыгнуть с него в реку. Друзья отговаривали экстремала, но он был непреклонен, да к тому же пьян. Мужчина забрался на мост и прыгнул. Всплыть ему не удалось. Через несколько часов тело подняли на поверхность спасатели. По предварительным данным, волгоградец потерял сознание от удара о воду и утонул.