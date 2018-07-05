В Кузбассе женщина умерла из-за отсутствия в городе реанимации

В городе Калтане Кемеровской области женщина скончалась в больнице, ожидая перевода в реанимацию. У нее был диагностирован инсульт, пишет newizv.ru.
Пациентку должны были отвезти в больницу соседнего города, так как в Калтане отсутствует реанимация. Вопрос о транспортировке затянулся на несколько часов, и женщина умерла.
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