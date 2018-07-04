В Волгограде полиция вернула японскому фанату утерянный кошелек с деньгами

В Волгограде сотрудники полиции спасли от безденежья забывчивого болельщика из Японии. Иностранец зашел пообедать в одно из местных кафе и забыл там портмоне, в котором находились наличные и банковские карты, передает novostivolgograda.ru.
Поняв, что остался без денег, японец обратился в полицию. Стражи порядка направились в кафе – оказалось, что забытый кошелек ждал своего владельца.
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