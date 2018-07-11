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Регионы

Петербуржец убил жену с 61 удара

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Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима жителя Санкт-Петербурга за жестокое убийство жены, сообщает FlashNord. Инцидент произошел больше года назад, когда пьяный мужчина забил свою супругу до смерти, нанеся 101 травму.

По данным следствия, он нанес ей не менее 60 ударов. Травмы внутренних органов привели к смерти. Всего на теле медики насчитали 101 повреждение.

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11 июля 2018, 12:48

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