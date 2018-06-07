"ЕР" берет вопросы семьи и детства под особый контроль

За реализацию мероприятий "Десятилетия детства" в каждом российском регионе должны отвечать конкретные лица в должности не ниже заместителя главы региона. С таким мнением выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окунева.

По ее словам, реализация этого плана должна быть в приоритете всех уровней власти. Окунева подчеркнула, что необходимо дать семьям гарантию защиты их прав, нацелить институты власти на повышение ценности семьи, материнства и детей.

"Для эффективности реализации плана мероприятий "Десятилетия детства" считаем необходимым закрепление ответственного лица в каждом субъекте России, контролирующего исполнение плана мероприятий в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации, в должности не ниже заместителя главы региона", - сказала законодатель.

Депутат отметила, что в проект плана по "Десятилетию детства" вошло порядка 20 предложений, которые были разработаны на площадке партпроекта "ЕР" "Крепкая семья" и внесены через думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей. "Мы предложили создать межведомственную рабочую группу по разработке федеральной целевой программы организации отдыха и оздоровления детей", – отметила парламентарий.

По словам Окуневой, необходимо уже сейчас просчитать потребность в увеличении числа стационарных лагерей в будущем, при этом опираясь на демографический прогноз в субъектах Федерации. Она добавила, что предложения партийцев были отражены в 13 разделах проекта плана "Десятилетия детства".

Партийный проект "Крепкая семья" занимается комплексной проработкой вопросов обеспечения безопасности детей, кроме того, партийцы выступают с инициативой введения знака отличия "Готов к спасению жизни". Также вместе с Советом руководителей фракций "ЕР" было инициировано проведение в субъектах Федерации обсуждений по разработке единого межведомственного нормативного акта по безопасности детей. Вместе с тем было проанализировано наличие специальности "учитель БЖД" в государственных педвузах.





По словам Окуневой, в итоге выяснилось, что эта специальность отсутствует в 22 регионах страны. Она отметила, что партийцы предлагают дополнить в плане мероприятий раздел "Обеспечение безопасности детей" еще одним направлением. Это разработка программ по обучению всех желающих основам безопасности жизнедеятельности, поведения в случаях чрезвычайных ситуаций, инфраструктурного сопровождения волонтерских целей спасателей. "Также включить в раздел "Здоровый ребенок" проведение Всероссийской акции по сохранению репродуктивного здоровья семей", – добавила парламентарий.

Напомним, проект "Крепкая семья" занимается укреплением института семьи и семейных ценностей. Одна из его главных задач – обеспечение благополучного детства. Также внимание уделяется поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив главы государства. Под контролем партийного проекта находятся вопросы уменьшения числа сирот, устройства их в семьи и другие направления, связанные с их судьбой.