"ЕР" предлагает письменно извещать родителей о льготах

Молодых родителей необходимо информировать о положенных в связи с рождением детей льготах. Об этом на съезде "Единой России", который проходит в столице, заявила вице-спикер Госдумы, глава центральной контрольной комиссии партии Ирина Яровая. Она отметила, что многие люди, недавно ставшие отцами и матерями, попросту не знают, какие им положены льготы и соцвыплаты.



При выдаче в многофункциональных центрах документов о рождении детей их сотрудникам необходимо письменно информировать семьи о положенных по закону социальных гарантиях и налоговых льготах, которые они могут получить после того, как у них появятся дети. Инициативу на съезде "ЕР" озвучила зампред Госдумы, руководитель центральной контрольной комиссии партии Ирина Яровая.



Она отметила, что сейчас многие молодые родители не владеют полной информацией о том, какими льготами они могут воспользоваться при рождении ребенка и какие меры социальной поддержки получить. "Единый механизм предоставления такой информации отсутствует, – сказала Яровая, выступая , выступая в рамках дискуссионной площадки "Качество государства". – На примере МФЦ мы видим позитивный пример того, что деятельность государства сориентирована на запросы общества.

Депутат предложила одновременно с оказанием государственных слуг по направлению "жизненная ситуация", обязать центры госуслуг доводить до сведения новоиспеченных отца и матери сведения о всех мерах социальной поддержки, которые положены. "Государство может им оказать и помочь в получении этих мер социальной поддержки", – добавила вице-спикер Госдумы.

Парламентарий напомнила, что глава государства ранее объявил Десятилетие детства. Яровая уверена, что семьям необходимо давать не только право и возможность получать помощь государства, но и своевременно предоставить информацию о ней. Так, законодатель считает, что будет правильным при рождении ребенка оказывать весь комплекс необходимых госуслуг по одному заявлению.





"Наряду с этим, молодому родителю будет выдаваться на руки вся информация о том, какие льготы и выплаты может получить семья, – сказала она. – Например, право парковки в Москве для многодетных семей, льготы на ЖКХ, материнский капитал, выдача земельного участка и так далее".

Ирина Яровая обратила внимание делегатов съезда "ЕР", что нижняя палата парламента единогласно одобрила президентские поправки о продлении программы маткапитала и социальной поддержке семей с детьми. "Нет в мире более гуманной национальной доктрины, чем та, которую предлагает президент России – Десятилетие Детства, – заявила думский вице-спикер. – "Единая Россия" всецело поддерживает президента, и мы в рамках своей компетенции будем обеспечивать реализацию поставленных им задач".

Напомним, XVII Съезд "Единой России" проходит в столице сегодня и завтра. В первый день в его рамках проходит выставка партийных проектов. Работа делегатов осуществлялась на семи дискуссионных площадках, по итогам которых пройдет заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "ЕР". Также в повестке съезда – плановая ротация генсовета партии и его президиума, а также переформатирование партпроектов и утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования.