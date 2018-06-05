Россиянин накинулся на гостя с отверткой из-за критики сестры

Тюменец едва не убил гостя, позволившего себе критическое замечание в адрес сестры хозяина дома. Пострадавший пожаловался в полицию. передает nashgorod.ru.

Как установили правоохранители, девушка пригласила в гости своего знакомого. В какой-то момент ее брат и гость вступили в словесный конфликт. В порыве страстей хозяин дома накинулся на знакомого сестры и стал его душить. После чего взял отвертку пригрозил гостю убийством. Потерпевший вырвался и вызвал полицейских.

Злоумышленник в свое оправдание заявил, что гость недопустимо выражался о его сестре. Возбуждено уголовное.