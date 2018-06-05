Летевший из Китая во Францию лайнер экстренно сел в России из-за арахиса

В аэропорту Нижневартовска экстренно сел лайнер, выполнявший рейс из Китая во Францию. Решение о внеплановой остановке принял командир судна после того, как ему сообщили, что находящемуся на борту двухлетнему ребенку необходима срочная медицинская помощь, передает Ura.ru.
По предварительным данным, у юного пассажира случилась аллергическая реакция на арахис. Госпитализация малышу не потребовалась. Медики оказали ему помощь в аэропорту, после чего самолет продолжил путь во Францию.
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