Летевший из Китая во Францию лайнер экстренно сел в России из-за арахиса

В аэропорту Нижневартовска экстренно сел лайнер, выполнявший рейс из Китая во Францию. Решение о внеплановой остановке принял командир судна после того, как ему сообщили, что находящемуся на борту двухлетнему ребенку необходима срочная медицинская помощь, передает Ura.ru.

По предварительным данным, у юного пассажира случилась аллергическая реакция на арахис. Госпитализация малышу не потребовалась. Медики оказали ему помощь в аэропорту, после чего самолет продолжил путь во Францию.