"Мужу покажу": драку девушек в хиджабах на улице в Черкесске сняли на видео

В столице Карачаево-Черкесии девушки в хиджабах устроили потасовку. Инцидент произошел на улице у кафе, передает newizv.ru.
Сначала две дамы что-то бурно обсуждали и толкали друг друга. В какой-то момент одна из них ударила другую по лицу. В то же время к выясняющим отношения подбежала третья, она стукнула уже получившую затрещину женщину сумкой по голове. Скандалисток тщетно пытается урезонить мужчина.
Драку на видео записала посетительница кафе. "Мужу покажу, он мне их в пример ставит", – заявила "оператор".
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