Труп год пролежал возле жилого дома в подмосковных Мытищах

В 100 метрах от одного из жилых домов в городе Мытищи Московской области был обнаружен труп мужчины, передает телеканал "360". Следователи определили, что тело пролежало в земле около года.

В ходе оперативно-следственных действий был задержан 31-летний подозреваемый. Он рассказал, что в июле 2017 года ударил знакомого, с которым распивал алкогольные напитки, палкой по голове, а затем ранил ножом в шею. От полученных травм несчастный скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".