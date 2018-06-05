Труп год пролежал возле жилого дома в подмосковных Мытищах

В 100 метрах от одного из жилых домов в городе Мытищи Московской области был обнаружен труп мужчины, передает телеканал "360". Следователи определили, что тело пролежало в земле около года.
В ходе оперативно-следственных действий был задержан 31-летний подозреваемый. Он рассказал, что в июле 2017 года ударил знакомого, с которым распивал алкогольные напитки, палкой по голове, а затем ранил ножом в шею. От полученных травм несчастный скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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