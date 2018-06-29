Суровая уральская мать заперла младенца в машине на жаре

Очередной инцидент с оставленным в машине ребенком зафиксирован в Магнитогорске. Спасти младенца удалось благодаря вмешательству случайных свидетелей.

В соцсетях возмущены: большинство уральских пользователей предлагают запереть саму нерадивую мать в машине на солнцепеке – и посмотреть, сколько она протянет.

Разместившая в Сети видео и фотографию белого Opel Corsa свидетельница призналась, что была в шоке. "Смотрю, а он в машине закрытый лежит, на него солнце припекает! Я в шоке! Сколько было уже случаев с закрытыми детьми в машинах?!" – написала женщина.

Однако еще больше свидетельницу поразила реакция самой матери, которая явилась к автомобилю минут через десять. Мамаша заявила возмущенной женщине, что ничего страшного не происходит: она, мол, оставила щелку – а что плачет, так это нестрашно.

Комментаторы советуют в следующий раз в подобной ситуации сразу разбивать стекло машины. Другие советуют немедленно вызывать полицию. И все вместе приходят к заключению, что у таких матерей "в голове тоже щелочка", пишет Ura.ru.