Россиянин убил и обезобразил подругу за грязную ругань

Трагедией окончилось застолье жителя Саратова с его знакомой. Инцидент произошел в ночь на 28 июня.

Известно, что 30-летний мужчина жестоко расправился с 37-летней подругой после матерного оскорбления в его адрес. Между злоумышленником и женщиной возник конфликт.

В ответ на оскорбление саратовец нанес собутыльнице несколько ударов ножом по голове и туловищу. Но этого ему показалось мало: он взял топор и отрубил ей кисти рук, передает "Взгляд-инфо" со ссылкой на Следственный комитет России по региону.

Протрезвев, мужчина полностью признал свою вину. Скрыть следы преступления он не пытался и рассказал об убийстве знакомой соседям и родственникам. Вскоре он был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее 22-летняя жительница города Грязи Липецкой области убила школьную подругу и ее трехлетнюю дочь. Преступление она объяснила внезапно возникшей личной неприязнью. Злоумышленница позавидовала, что у ее приятельницы удачно сложилась жизнь.

Как писали Dni.Ru, в Вологодской области 45-летний пьяный мужчина поссорился с подругой и ударил ее два раза по голове. Пострадавшая сразу же скончалась. По его словам, они танцевали дома, но женщина внезапно начала грубить. Не выдержав оскорблений, мужчина набросился на хамку с кулаками.