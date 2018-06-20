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Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Жительница города Грязи Липецкой области убила школьную подругу и ее трехлетнюю дочь. Преступление она объяснила внезапно возникшей личной неприязнью.
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Трагедия произошла осень прошлого года. По версии следствия, 22-летняя злоумышленница вечером 28 октября гостила у молодой семьи в Липецке.

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Муж женщины был на работе, когда подруга решила расправиться с ней. Душегубка нанесла множественные ножевые ранения хозяйке квартиры, а затем убила ее ребенка, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Затем убийца обокрала квартиру, прихватила документы хозяев и скрылась. Вернувшийся с работы глава семейства сообщил о случившемся в полицию.

Личность подозреваемой установили в тот же день. Свой страшный поступок она объяснила "внезапно возникшей личной неприязнью к школьной подруге, сумевшей состояться в жизни". В отношении завистницы возбудили уголовное дело. Теперь обвиняемой грозит длительный срок за решеткой.

Как писали Dni.Ru, в июне этого года в Москве женщина накинулась с игрушечным пистолетом на знакомую, пришедшую ее навестить. Сын пострадавшей подал заявление в полицию. В итоге нападавшую отправили в психиатрическую больницу.

Автор: Людмила Фоканова20 июня 2018, 17:11

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