Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком
Трагедия произошла осень прошлого года. По версии следствия, 22-летняя злоумышленница вечером 28 октября гостила у молодой семьи в Липецке.
Муж женщины был на работе, когда подруга решила расправиться с ней. Душегубка нанесла множественные ножевые ранения хозяйке квартиры, а затем убила ее ребенка, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Затем убийца обокрала квартиру, прихватила документы хозяев и скрылась. Вернувшийся с работы глава семейства сообщил о случившемся в полицию.
Личность подозреваемой установили в тот же день. Свой страшный поступок она объяснила "внезапно возникшей личной неприязнью к школьной подруге, сумевшей состояться в жизни". В отношении завистницы возбудили уголовное дело. Теперь обвиняемой грозит длительный срок за решеткой.
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