Отмечавшая день рождения россиянка зарезала любовника

В Башкирии 32-летняя женщина со злости зарезала своего сожителя. Трагедия разыгралась в городе Ишимбай, передает ToDay News Ufa.
Как установили следователи, подозреваемая с любовником пришла в гости к подруге, чтобы отметить свой день рождения. Во время застолья между сожителями вспыхнул конфликт. Мужчина ударил возлюбленную по лицу, в ответ именинница схватила кухонный нож и ткнула обидчика в область сердца. От полученного ранения мужчина умер до приезда медиков.
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