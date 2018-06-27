Кипящие пельмени вылили с балкона многоэтажки на прохожих в Балашихе

В Балашихе пельмени с кипящей водой вылили с балкона жилого дома на головы прохожих. Пострадали три человека, передает сайт "Подмосковье сегодня".

"Кипяток попал на одежду моей мамы-инвалида и детей", – рассказала женщина-очевидец.

По ее словам, произошедшее – детская шалость. "Кидались дети 6–7 и 14 лет. Они были дома одни. Потом еще бросили детскую машинку, которая ударила по мне. Такое происходит уже не в первый раз", – посетовала горожанка.