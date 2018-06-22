Из реки в Нижегородской области выловили тела мужчины и ребенка

Из реки Кеза около города Бор в Нижегородской области выловили тела 34-летнего мужчины и его четырехлетнего сына, передает портал newsnn.ru. На телах погибших не было обнаружено видимых телесных повреждений. По предварительным данным, их смерть наступила в результате несчастного случая. Тем не менее, следствие назначило судебно-медицинские экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.