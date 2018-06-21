В Башкирии двое сотрудников нефтяной компании пострадали на работе

В Башкирии в результате несчастного случая на производстве пострадали 39-летний инженер второй категории и 34-летний слесарь предприятия "Транснефть-Урал", передает портал mkset.ru. Сообщается, что рабочие проверяли состояние цепей контроля сигнализатора уровня, когда в емкости нефтеловушки произошло возгорание паров газовоздушной смеси. В результате инженер получил ожог руки, а слесарь – спины. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.