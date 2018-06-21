Мужчина выпал из окна четвертого этажа во время бури

Из окна четвертого этажа многоквартирного дома на улице Ленина в Нефтекамске в Башкирии выпал 34-летний мужчина, передает портал ToDay News Ufa. Сообщается, что в этот момент в городе была буря и гроза. Пострадавший приземлился на крышу магазина, а затем – на асфальт. Прибывшие на место спасатели доставили мужчину в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.