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Регионы

Под Москвой подростки спасли трех тонущих детей

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В деревне Исавицы Можайского городского округа Московской области отдыхавшие на берегу подростки спасли трех детей, тонувших в Москве-реке, передает сайт "Подмосковье сегодня". Один из ребят рассказал: они увидели в воде девочку, на руках которой был ребенок. Они отнесли его на мост и вызвали скорую помощь. "Оказалось, под водой остались еще двое ребятишек! Леша стал искать других в воде. Я поплыл к нему, чтобы спасать детей. Одного под водой нашли быстро, а вот второго искали некоторое время", – добавил он. Всем детям, которых достали из воды, – от четырех до шести лет. Они гуляли без родителей. Двоих из них доставили в больницу.

21 июня 2018, 15:43

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