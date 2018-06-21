Под Москвой подростки спасли трех тонущих детей

В деревне Исавицы Можайского городского округа Московской области отдыхавшие на берегу подростки спасли трех детей, тонувших в Москве-реке, передает сайт "Подмосковье сегодня". Один из ребят рассказал: они увидели в воде девочку, на руках которой был ребенок. Они отнесли его на мост и вызвали скорую помощь. "Оказалось, под водой остались еще двое ребятишек! Леша стал искать других в воде. Я поплыл к нему, чтобы спасать детей. Одного под водой нашли быстро, а вот второго искали некоторое время", – добавил он. Всем детям, которых достали из воды, – от четырех до шести лет. Они гуляли без родителей. Двоих из них доставили в больницу.

