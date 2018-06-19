Житель Волгоградской области получил срок за надругательство над падчерицей

В Дубровке
Волгоградской области суд отправил в колонию строгого режима на 13 лет 45-летнего
мужчину. Он был признан виновным в действиях сексуального характера в
отношении своей несовершеннолетней падчерицы, сообщает novostivolgograda.ru.
Установлено, что с сентября 2009 года на протяжении почти восьми лет подсудимый насиловал маленькую девочку. Пострадавшая решилась рассказать об этом матери лишь в прошлом году.
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