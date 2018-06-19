Отмечавший покупку авто водитель убил девушку

В Нижневартовске столкнулись три автомобиля. Жертвой ДТП стала девушка, сообщает nashgorod.ru. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Audi, который был пьян – он отмечал покупку новой машины.
Иномарка на большой скорости влетела в попутный Renault. От удара Audi выскочила на встречную полосу и протаранила ВАЗ-2110. Пассажирка "Лады" скончалась на месте.
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