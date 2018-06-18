Из воинской части в Йошкар-Оле сбежал солдат

В воинской части Йошкар-Олы солдат из Удмуртии самовольно покинул место несения службы, передает портал udm-info.ru. Молодой человек был одет в военную форму и головной убор защитного цвета. Оружия с собой он не брал. Пока солдат считается пропавшим без вести. Его ищут сотрудники воинской части и полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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