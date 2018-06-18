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Регионы

Квартира одинокой пенсионерки полностью выгорела из-за спички

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В жилом доме на проспекте 50-летия Октября в городе Подольск Московской области полностью выгорела квартира. Сообщается, что там жила одинокая пенсионерка. Огонь вспыхнул из-за того, что пожилая женщина уронила спичку. В результате произошедшего никто не пострадал, однако жилье выгорело дотла.

По словам очевидцев, экстренные службы прибыли на место оперативно. "Услышали дикие вопли сирен, выглянули в окно, заметили вереницу пожарных машин, которые заезжают в наш двор... Пожарные приехали очень быстро", – цитирует сайт "Подмосковье сегодня" жительницу соседнего дома.

18 июня 2018, 15:55

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