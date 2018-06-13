Расписание матчей ЧМ-2018 СМИ сообщили о смерти Говорухина Главные события Москвы Дом-2 Эксклюзив

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В Подмосковье мальчика насмерть придавило футбольными воротами

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Уголовное дело возбуждено в Московской области по факту смерти четырехлетнего мальчика, сообщает rostovgazeta.ru. Инцидент произошел на территории села Никитское поселения Ульяновское Раменского района Подмосковья. Находившиеся на стадионе футбольные ворота упали на ребенка. Он получил травму головы и умер.

По предварительной версии, причиной случившегося стало недобросовестное исполнение сотрудниками местной администрации своих должностных обязанностей. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Также запрошена техническая документация на футбольное поле.

13 июня 2018, 18:32

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