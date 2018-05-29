В центре Петербурга загорелся крупный универмаг

В универмаге "Пассаж" в Санкт-Петербурге вечером 29 мая произошел пожар. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности.

Проводится эвакуация, передает "Интерфакс". Очевидцы публикуют первые видео с места случившегося. Информации о пострадавших нет.