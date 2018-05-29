В центре Петербурга загорелся крупный универмаг

В универмаге "Пассаж" в Санкт-Петербурге вечером 29 мая произошел пожар. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности.
Проводится эвакуация, передает "Интерфакс". Очевидцы публикуют первые видео с места случившегося. Информации о пострадавших нет.
��Универмаг «Пассаж» загорелся в Петербурге. Очевидцы сообщают, что из здания эвакуировали людей. pic.twitter.com/KYx16oQYOY— Телеканал 360° (@360tv) 29 мая 2018 г.
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