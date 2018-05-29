Загорелся в воздухе: стала известна судьба пропавшего в Забайкалье Ми-2

Стала известна причина внезапной пропажи вертолета Ми-2 в Карымском районе Забайкальского края. С экранов радаров он исчез из-за того, что загорелся, передает "Газета.ru" со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Вертолет был вынужден совершить жесткую посадку. Огонь не позволил экипажу оперативно выйти на связь. На борту находились три человека, они живы.