Под Москвой задержали 33 нелегала

В гаражах в поселке имени Воровского в Ногинском районе Московской области был обнаружен швейный цех, в котором трудились 33 нелегальных мигранта, передает сайт "Подмосковье сегодня". Работники жили в складских помещениях в антисанитарных условиях.

Им предстоит выплатить штраф в размере семи тысяч рублей, а также покинуть пределы России. Организатору нелегального предприятия – 29-летнему жителю Балашихи – грозит до семи лет заключения.