Подмосковную чиновницу обвинили в мошенничестве на 115 млн

Главу городского округа Котельники Московской области подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает сетевое издание m24.ru. Следствие полагает, что она входила в состав преступной группы, членами которой были начальник правового управления, начальник отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации Котельников и еще пять человек.
По версии обвинения, соучастники путем обмана и злоупотребления доверием приобретали права на земельные участки вокруг садового товарищества "Горняк". Ущерб от их деятельности оценивается на сумму свыше 115 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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